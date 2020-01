Indoor nazionale, Eleonora Schertel vince a mani basse

Sport - Atletica leggera - La viterbese sul gradino più alto del podio con la misura di 1,75

Ancona – Grande squillo di Eleonora Schertel (Cus Perugia) nell’indoor nazionale che si è svolta ieri ad Ancona nella specialità del salto in alto.

La viterbese vince a mani basse con la misura di 1,75 e si lascia alle spalle molte atlete di vaglio che tra meno di un mese la sfideranno nella rassegna nazionale valida per il titolo italiano assoluto.

Non paga della netta vittoria, l’atleta ha tentato di battere il suo primato indoor con tentativi per nulla velleitari e solo la stanchezza, per la lunga gara e per la trasferta, hanno avuto la meglio su di lei.

Pertanto dopo un’annata ricca di chiaroscuri l’atleta allenata da Monica Condurelli si ripresenta come una delle migliori nel panorama nazionale e aspira a un ulteriore miglioramento per ribadire la sua giusta appartenenza al gotha dell’high jump italico.

27 gennaio, 2020