Ingresso gratuito al Museo civico, al Museo nazionale etrusco e a Villa Lante

Viterbo - Comune - L'assessore De Carolis: “Tante iniziative da vivere in centro”

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ingresso libero al museo civico Luigi Rossi Danielli domenica 5 gennaio. Come ogni prima domenica del mese, il museo sarà accessibile liberamente. Al suo interno è ancora allestita la mostra Luce al colore.

La cromia dei sarcofagi del museo civico di Viterbo, realizzata dal Comune di Viterbo in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia.

“Attraverso tecniche innovative – ha spiegato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis – gli antichi sarcofagi vengono presentati al pubblico sotto una luce diversa e attenta, in grado di far risaltare quei dettagli che in genere restano nascosti, o comunque non in primo piano. Ricordo che sabato 4 gennaio alle 17 ci sarà un nuovo incontro con i curatori della mostra. Domenica 5 gennaio, oltre al nostro museo civico, aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 19, saranno a ingresso libero altre strutture museali e luoghi culturali statali in linea con l’iniziativa del MiBact, tra cui il Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz e Villa Lante a Bagnaia”.

Domenica ci sarà ancora aria di festività natalizie in città.

“Tra le tante iniziative in centro – ha aggiunto l’assessore De Carolis – voglio ricordare anche la ventesima edizione della Calza della Befana più lunga del mondo. Iniziativa sempre più apprezzata, legata alla tradizione e alla solidarietà, che sta richiamando tantissima gente, soprattutto famiglie. Ci saranno inoltre le iniziative della camera di commercio a piazza Verdi, tutti gli altri appuntamenti del Viterbo Christmas Village. E ancora, sarà possibile visitare il Palazzo dei Priori, con ingresso dal cortile in piazza del Plebiscito, allestito in versione natalizia, e la mostra Patria e religione, religiosi e religiose italiani nella prima guerra mondiale 1915-1918, all’ex tribunale a piazza Fontana Grande. E allora viviamo in serenità e con gioia questa prossima domenica di festa, respirando ancora la magia di questi giorni, tra addobbi, luci, attrazioni ed eventi per adulti e bambini”.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020