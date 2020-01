Inquinamento, Frosinone e Milano capitali dello smog

Ambiente - Secondo Legambiente, nelle prime tre settimane di gennaio hanno superato il limite di polveri sottili 19 volte

Frosinone – Frosinone e Milano capitali italiane dello smog. Secondo quanto riporta Legambiente, nelle prime tre settimane di gennaio nelle città di Lazio e Lombardia in ben 19 giorni sono stati sfogati i limiti di polveri sottili pm10.

Seguono a ruota Padova, Torino e Treviso con 18, poi Napoli (16) e Roma (15).

Il rapporto Mal’aria 2020, pubblicato dall’associazione ambientalista, presenta nel dettaglio i nomi dei 54 capoluoghi di provincia che hanno superato nel 2019 i limiti previsti per pm10 e ozono, stabiliti rispettivamente in 35 e 25 giorni all’anno. In 26 delle 54 città, il limite è stato superato per entrambi i parametri.

La città italiana che ha accumulato più sforamenti l’anno scorso è stata Torino, con 147 (86 per il pm10 e 61 per l’ozono), seguita da Lodi con 135 e Pavia con 130.

Torino è anche la città che nell’ultimo decennio ha superato più volte i parametri limite per gli inquinanti. In totale, dal 2010 al 2019, sono stati 1086 i giorni d’inquinamento. L’altra città ad aver superato quota 1000 giorni d’inquinamento intenso è stata Frosinone.

“L’emergenza smog ormai è cronica – commenta il presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. Le misure come il blocco del traffico sono solo interventi palliativi, che permettono di contenere temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi”.

23 gennaio, 2020