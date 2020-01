Internazionali d’Italia, bene Lata e male Lupino

Sport - Motocross - Il giovane del Tuscia Racing è sesto al debutto nella classe 125 - L'ex campione italiano debilitato da un virus

Riola Sardo – Debutto brillante per Valerio Lata nella classe 125. Il 15enne romano, portacolori del moto club Tuscia Racing, ha centrato un sesto posto domenica negli Internazionali d’Italia 125 under 18: la sua prima gara con le moto “grandi”, dopo aver vinto il titolo mondiale minicross.

Nell’inferno di sabbia della pista di Riola Sardo, utilizzata da tutti i migliori piloti del mondo per allenarsi durante l’inverno su un terreno estremamente difficile sfruttando il clima mite dell’isola, Lata ha fornito indicazioni incoraggianti.

Il pilota del Tuscia Racing è ancora visibilmente penalizzato sul piano fisico rispetto ai rivali più grandi d’età, ma ha dimostrato di sapersela già cavare molto bene, anche su una pista che richiede grandi doti atletiche.

Sesto tempo in prova, Lata è stato costretto a rimontare una cattiva partenza in gara-1, risalendo fino all’ottavo posto, mentre in gara-2 è stato sempre nel gruppo di testa e ha chiuso quinto. Piazzamenti che, nella classifica di giornata, gli sono valsi la sesta posizione.

Bilancio molto meno positivo dalla prima prova degli Internazionali d’Italia per Alessandro Lupino. La punta di diamante del motocross viterbese ha portato a casa solo un quindicesimo posto e un ritiro nelle due manche di Riola Sardo.

Condizionato da un virus intestinale e da una caduta, Lupino è sempre rimasto nelle retrovie e ha già compromesso, con questa debacle, le sue possibilità di giocarsi un piazzamento di rilievo agli Internazionali, che durano solo tre prove.

Niente di grave, la stagione “vera” comincerà più avanti. Ma domenica prossima, a Ottobiano, si attende comunque un riscatto.

Alessandro Castellani

28 gennaio, 2020