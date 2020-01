Imola - Tra l'omicida e la vittima c'era già stata una violenta lite nei giorni scorsi

Condividi la notizia:











Imola – Investe e uccide l’uomo che aveva rubato il cellulare al figlio. È successo ieri sera a Imola, in provincia di Bologna. La vittima un 34enne marocchino regolare in Italia.

L’episodio è il culmine di una serie di violenti scontri partiti a fine 2019, quando il 34enne aveva minacciato il figlio minorenne dell’omicida rubandogli lo smartphone. L’uomo, un 43enne operaio di Imola, era andato a cercare il marocchino e tra i due era scattata una lite finita con entrambi in ospedale.

Ieri sera, poi, il 43enne ha visto il rivale in un vicolo del centro storico e l’ha investito con la macchina. Il marocchino è morto poco dopo.

Dopo l’incidente, l’operaio si è presentato al commissariato di polizia e ha confessato. Ha raccontato che la vittima aveva nuovamente minacciato suo figlio e ha spiegato che la sua intenzione non era investire, ma solo bloccare il passo al marocchino, per poi affrontarlo faccia a faccia. Nonostante questa giustificazione, è stato arrestato per omicidio volontario aggravato.

Condividi la notizia:











6 gennaio, 2020