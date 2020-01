Ipotesi tesi copiata della ministra dell’Istruzione, la Lega chiede le dimissioni

Roma - Il linguista e critico letterario Massimo Arcangeli ha insinuato il dubbio con un articolo su Repubblica

Condividi la notizia:











Roma – Ipotesi tesi copiata della ministra dell’Istruzione, la Lega chide le dimissioni.

Bufera per il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si insinua un dubbio e riguarda il suo percorso di studi. Il linguista e critico letterario Massimo Arcangeli ha affermato, dalle colonne di Repubblica, che la sua tesina finale della Scuola di specializzazione (Ssis), che abilita all’insegnamento alle secondarie superiori, sia copiata.

L’accusa è che la tesi contenga ampi stralci copiati da fonti non citate. E anche la presenza di interi paragrafi ripresi da manuali specialistici, senza citazioni e facendoli così passare per propri.

Il caso ha sollevato non poche polemiche. “Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile – dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini –. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari, ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa”.

Nella stessa direzione le critiche della deputata leghista Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura a Montecitorio. “Quanto riportato dalle colonne di Repubblica oggi è gravissimo – dichiara Latini –. Chiederemo al ministro di venire subito in aula a riferire e di rassegnare immediate dimissioni, come già in passato hanno fatto i suoi omologhi in altri paesi, perché gli italiani e il mondo della scuola meritano rispetto e verità”.

Dagli scranni della Lega il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, pone delle domande al M5s. “Che dice il Movimento 5 stelle – chiede – in merito alle rivelazioni di stampa che accuserebbero di plagio la loro ministra Azzolina? Perché è calato il silenzio, oggi, nel partito che ha sempre gridato allo scandalo e additato, Azzolina in primis, come mostri gli avversari politici nel nome della trasparenza e dell’onestà? Se ha qualcosa da dire Azzolina lo dica, altrimenti chieda scusa e si faccia da parte”.

La ministra Lucia Azzolina è stata nominata insieme a Gaetano Manfredi, ministro dell’Università, per sostituire Lorenzo Fioramonti dopo la sue dimissioni in polemica per i mancati finanziamenti all’università.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020