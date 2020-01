Montefiascone - L’assessora all’ambiente Rita Chiatti sugli interventi all’ecocentro comunale per incrementare la raccolta differenziata e fornire ulteriori servizi ai cittadini

Montefiascone – “Isola ecologica, 3mila metri in più per uffici e zona carrellati per i non residenti”. L’assessora all’ambiente Rita Chiatti sull’inizio dei lavori di ampliamento dell’ecocentro comunale di via Cassia a Montefiascone.

A lavori ultimati l’area avrà nuovi servizi per gli utenti che sicuramente incrementeranno la percentuale di raccolta differenziata.

“Sono iniziati i lavori di ampliamento dell’isola ecologica – spiega Chiatti -. La scorsa settimana è stato spianato il terreno e a breve verrà installata la recinzione e una pavimentazione per il transito dei mezzi pesanti. L’ecocentro verrà incrementato di ben tremila metri quadrati dove verranno creati degli uffici della Viterbo Ambiente, per la distribuzione dei secchi per la raccolta differenziata, e una zona con i carrellati. Grazie a quest’ultima area, si risolverà il problema del conferimento dei rifiuti per i non residenti, che potranno entrare a scaricare i rifiuti grazie a un tesserino magnetico nominativo”

L’obiettivo è quello d’incrementare ancora di più la raccolta differenziata raggiungendo sempre maggiori livelli e al tempo stesso offrire un servizio migliore ai cittadini.

“Così facendo, una volta conclusi i lavori, – continua l’assessora – risolveremo il problema dei rifiuti per i non residenti che potranno conferire l’immondizia direttamente nell’isola ecologica. Quindi si incrementerà sicuramente la percentuale di differenziata ma si colmerà una lacuna di un appalto iniziato sei anni fa, offrendo un miglior servizio ai non residenti. A oggi siamo all’82% di raccolta differenziata a Montefiascone. Un grande risultato”.

Ma, al momento, c’è un altro problema che preoccupa non poco l’assessora: i fondi regionali, ancora in parte bloccati dalla provincia, destinati a questo tipo d’interventi.

“Spero che vengano sbloccati dalla provincia – aggiunge Chiatti – i fondi regionali del 2009 per questo tipo d’interventi. Infatti con parte di essi abbiamo già effettuato diversi lavori, come l’acquisto e il frazionamento, il parere di congruità dell’Agenzia delle entrate e del demanio, e queste spese le abbiamo rendicontate a maggio ma i fondi non sono stati ancora sbloccati. Abbiamo dovuto chiedere una proroga di nove mesi, perché con non riuscivamo a finire i lavori con questi soldi, mentre ora saremo costretti a chiederne un’altra per ultimare gli interventi visti tempi della burocrazia. Visto che Montefiascone ha ben due consiglieri provinciali eletti (Augusto Bracoloni e Sandro Leonardi ndr) auspico ed esorto che possano dare il loro contributo per risolvere questo impasse. Lo chiedo anche al consigliere Fabio Valentini, sempre molto attento alle tematiche ambientali”.

16 gennaio, 2020