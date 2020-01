Palazzo Chigi - Sono due turisti cinesi - Lo ha annunciato il presidente del consiglio Conte

Roma – “Confermati in Italia due casi di persone contagiate da coronavirus. Sono due turisti cinesi”. Lo ha reso noto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza.

Il premier spiegato che il traffico aereo da e per la Cina è chiuso.

La stanza dell’Hotel Palatino, in via Cavour, in cui i due turisti cinesi hanno pernottato è stata sigillata. I turisti sono ricoverati allo Spallanzani.

“Siamo vigili e molto attenti – ha affermato il presidente del consiglio -. Non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale domani mattina ho convocato un consiglio dei ministri. Adotterremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile”.

“Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata. Per superare il rischio di panico e allarme non c’è altro che fidarsi delle autorità competenti – ha concluso il premier -. Posso assicurarvi che in questo momento siamo in Italia nella linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo. Ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure”.

Un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia ricoverata allo Spallanzani è stato scortato dalla polizia fino in ospedale.

30 gennaio, 2020