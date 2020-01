Bologna - Il leader del movimento Mattia Santori in conferenza stampa

Bologna – “Movimento delle Sardine, l’8 marzo il raduno nazionale per decidere il futuro”. Così il leader del movimento Mattia Santori in conferenza stampa.

Il movimento delle Sardine ufficializza la data del raduno nazionale. Sarà il prossimo 8 marzo. La conferma viene data dal fondatore del movimento Mattia Santori in una conferenza stampa a Bologna. “Il raduno – ha precisato Santori – serve per non disperdere il patrimonio di questi mesi”. Però aggiunge : “Non diventeremo un partito”.

Santori ha poi parlato della volontà di dialogare con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare – ha detto – ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione”.

E ancora: “Sarebbe bellopoterci incontrare per raccontargli cosa è successo e cosa sta succedendo”.

Mattia Santori ha poi lanciato l’appuntamento di domenica 19 gennaio in piazza VIII agosto a Bologna. L’evento, con il raduno delle Sardine, è stato pensato per chiudere la campagna elettorale in vista delle regionali in Emilia Romagna.

17 gennaio, 2020