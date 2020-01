La Befana acrobatica a Civitella D’Agliano

Cultura - Domenica 5 gennaio alle 18 farà capolino dalla Torre dei Monaldeschi

Civitella D’Agliano – La Befana Forraditesta® torna a Civitella D’Agliano.

Domenica 5 gennaio la Pro Loco ed il Gruppo Festeggiamenti San Gorgonio, con il patrocinio dal Comune di Civitella D’Agliano, per il quarto anno consecutivo, ospiteranno l’arrivo della Befana acrobatica.

Alle 18, l’arzilla vecchietta (ma potrebbe esserci una sorpresa) farà capolino sulla quasi millenaria Torre dei Monaldeschi, in Piazza Unità d’Italia, e fra torce illuminanti, pioggia di coriandoli e scintillio di luci, per la gioia e lo stupore di grandi e piccini, scenderà in volo planato sulla piazza.

Durante le fasi della discesa sarà preceduta, accompagnata e coadiuvata, da una nutrita schiera di elfi ed elfette-aiutanti che si metteranno a sua disposizione per distribuire a tutti un piccolo dono, dolcetti vari, caramelle e, per i più birichini, l’immancabile carbone.

L’allestimento e lo svolgimento della ormai consolidata ed apprezzata manifestazione, come di consueto, sarà curato dal Gruppo Forraditesta® di Orvieto, associazione composta da un gruppo di amici che condividono la passione per il canyoning e per la montagna.

La serata proseguirà poi con apericena e Dj Set.

Marco Damiani

Gruppo Forraditesta® Orvieto

3 gennaio, 2020