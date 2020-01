La Befana scende dalla torre più alta di Castello Orsini

Vasanello - Appuntamento lunedì 6 gennaio alle 17,45

Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Torna, a Vasanello l’atteso momento per grandi e piccini con Vola Befana Vola.

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 15 in piazza della Repubblica, tantissimi appuntamenti per tutte le età, organizzati dall’associazione Dioniso con il patrocinio del comune di Vasanello – assessorato commercio, in collaborazione la Classe 1980.

Il programma dei festeggiamenti in onore della vecchina più amata d’Italia inizia alle 15 con musica e giochi popolari in piazza.

Si prosegue, sempre all’insegna della tradizione, con la tombola per bambini, e poi, dalle 17,45, “Vola Befana Vola”, con la spettacolare discesa della Befana dalla torre più alta del Castello Orsini. A seguire la Tombola con la Classe 1980.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la tradizione della Befana– commenta il sindaco Antonio Porri – per tramandare, anche ai più piccoli, una delle tradizioni più caratteristiche della nostra infanzia che mantiene sempre la sua attualità.

Si tratta – conclude – di un momento in cui si torna tutti un po’ bambini e si apprezzano le cose dal punto di vista della semplicità, un’ottima occasione, insomma, per mettere da parte, almeno per un giorno, i problemi della quotidianità”.

Comune di Vasanello

3 gennaio, 2020