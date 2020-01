La Coca Cola lascia Catania per l’Albania: “Colpa delle nuove tasse”

Economia - La Sibeg, società che produce, imbottiglia e distribuisce la bevanda, lascia l'Italia per "eccessiva pressione fiscale"

Catania – La Sibeg, l’impianto catanese che da 50 anni produce e distribuisce Coca Cola per tutta la Sicilia, emigra in Albania. Colpa, secondo quanto dichiara a Tgcom l’amministratore delegato Luca Busi, delle nuove tasse.

“Siamo sconvolti dalla superficialità del governo, con Sugar tax e Plastic tax non ha considerato gli impatti sulla produzione. Sono tasse messe per battere cassa e per distruggere – ha detto Busi -. Saremo costretti a ridurre il fatturato e quindi il personale, e come conseguenza dovremmo spostare la produzione in Albania per ammortizzare i costi”.

Secondo l’amministratore delegato, le nuove tasse costerebbero 18 milioni di euro all’azienda.

“È la prima volta nella storia – aggiunge Busi – che lavoratori, sindacalisti e imprenditore sono uniti nella stessa battaglia, contro le tasse distruttive del governo”.

18 gennaio, 2020