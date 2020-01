La cometa ci rimprovera: “Basta bruciare le foreste”

Astronomia - L'appello del direttore osservatorio astronomico dei Monti Cimini Paolo Candy

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Questa bella cometa verde, dalla sua prospettiva orbitale, ci saluta e ci rimprovera: “Basta col bruciare le foreste, basta col bruciare il pellet e il legname, basta con i fuochi pirotecnici. Non c’è bisogno di inquinare l’atmosfera per fare festa, bastano le stelle del cielo, le comete, i fenomeni straordinari e gratuiti che la natura mette a disposizione. Non sapete più cos’è la vera felicità. Tornate ad amare le cose semplici”.

Paolo Candy

Direttore osservatorio astronomico dei Monti Cimini

19 gennaio, 2020