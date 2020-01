“La ditta in questione è una nostra concorrente”

Montefiascone - La precisazione di Poste italiane alla segnalazione di Ugo Capecchi

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – In riferimento alla segnalazione odierna su Montefiascone da voi pubblicata, Poste Italiane precisa di essere del tutto estranea alla vicenda, perché la ditta incaricata del recapito della raccomandata non opera con contratto di subappalto, ma in regime di concorrenza.

Poste Italiane, infatti, mette in campo quotidianamente tutte le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e qualità nella consegna della corrispondenza, a tutela degli interessi di tutti i cittadini.

Poste Italiane

4 gennaio, 2020