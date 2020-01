“La fontana del Cardinal Piccolomini in stato di degrado”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Nathalie Gambardella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono fiduciosa nel recupero e restauro del palazzo di Donna Olimpia in via San Pietro a Viterbo, anche se non se ne conoscono i modi o i tempi. Nel frattempo non posso chiudere gli occhi e vedere lo stato di degrado in cui si trova la cosiddetta fontana del Cardinal Piccolomini.

Nel 1463 il detto cardinale, oltre ai numerosi e importanti restauri compiuti nel palazzo detto allora dell’Abate, fece scolpire quella elegantissima fontanina di cui si vede il prospetto su un angolo del vecchio fabbricato dell’ospizio, e che serba le tracce di stemmi episcopali con la croce lunata dei Piccolomini (cfr. Viterbo nei suoi monumenti Andrea Scriattoli).

La Fontana, o quel che ne rimane, è una traccia importante della ricca storia di Viterbo e oggi viene letteralmente trafitta da cavi elettrici e adornata da scatole di derivazione. La ritengo una vera violenza e un segno di grande noncuranza pubblica. I viterbesi devono essere consapevoli della bellezza che li circonda e non devono accettare lo stato di degrado che avanza.

La cura e il rispetto dei monumenti è anche un esempio di civiltà nei confronti delle nuove generazioni, le quali non devono abituarsi a tale sciatteria urbana ma sensibilizzarsi alla conservazione del grande patrimonio di proprietà della città.

Mi auguro che nel futuro si possa continuare a godere di tale fregio artistico e che non sopravviva alle intemperie e all’incuria solo l’elegante scatola elettrica in plastica.

Nathalie Gambardella

19 gennaio, 2020