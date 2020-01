“La gente si copre la testa con buste e ombrelli per non lasciarsi ricoprire di escrementi”

Anche tu redattore - Viterbo - Antonella Menna sull'emergenza storni che sta colpendo la città

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Non posso unirmi al plauso di una lettrice nei confronti del sindaco perché “finalmente” ha fatto qualcosa ripulendo alcune aree della città dal guano di storni.

Vorrei invitare il sindaco ad una passeggiata dall’edicola di Porta Romana, perché sentisse il forte olezzo che si percepisce, senza contare che il marciapiede, la scalinata dell’anfiteatro delle Fortezze nonché il pratino coperti da qualche cm di guano.

Il paradosso è che alcuni operai del comune che qualche giorno fa erano lì nel tentativo di risistemare una fontana, sono andati via perché l’aria era irrespirabile.

Non stiamo parlando di una zona periferica, stiamo parlando di Porta Romana. Senza contare le macchine da lavare tutti i giorni, e per me che abito lì, non riuscire ad aprire le finestre per la puzza.

Osservo incredula, la gente costretta a camminare sulla sede stradale perché il marciapiede è ricoperto di guano e al rientro degli storni sul tramonto, gente che corre coprendosi la testa con buste, ombrelli e quant’altro per non lasciarsi ricoprire di escrementi.

Questa è una storia che va avanti da prima di Natale ormai, e rimango allibita dall’inerzia di chi dovrebbe occuparsi di sanità pubblica.

Quando toccherà a questa zona una bella ripulita con relativa sanificazione? Basterà la pagina di Tusciaweb per essere ascoltati o dobbiamo chiamare gli operatori dell’informazione nazionale per destare la coscienza di chi ci governa?

Perché finora a nulla sono valse le segnalazioni attuate all’ufficio Ambiente del comune. Quando non sentirò più la puzza di escrementi allora anch’io farò il mio plauso al sindaco.

Antonella Menna

14 gennaio, 2020