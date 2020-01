Viterbo - Il documentario è andato in onda lunedì sera

Viterbo – La macchina di Santa Rosa su Rai storia. Il documentario di Guido Morandini è andato in onda lunedì sera dalle 22,10 alle 22,40.

Il documentario realizzato da Rai Storia e dal poduttore esecutivo Germana Mudanò ha raccontato con uno sguardo inedito la festa di Santa Rosa, patrona della città di Vieterbo.

Cento uomini si immolano per lei trasportando la sua statua in cima ad una macchina imponente per le vie della città. La macchina di Santa Rosa nel 2013 è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità.

Il 3 settembre, giorno della festa, per i viterbesi è l’inizio dell’anno. In questo giorno la comunità rinnova la sua unità sotto lo sguardo innocente e determinato della santa e per questo Rai storia ha deciso di mandare in onda il documentario a ridosso della fine dell’anno.

1 gennaio, 2020