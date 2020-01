“La pavimentazione di piazza San Lorenzo deformata dal ghiaccio della pista di pattinaggio”

Viterbo - Il sindaco Arena parla del rigonfiamento ai piedi di palazzo dei Papi dove i sampietrini si sono rialzati - Lunedì il preventivo con l'entità dei danni

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “La pavimentazione di piazza San Lorenzo è stata danneggiata dal ghiaccio della pista di pattinaggio”. Il sindaco Giovanni Arena conferma i sospetti.

Ieri mattina la sorpresa a piazza San Lorenzo. Gli operai hanno smontato la pista di pattinaggio sul giacchio, allestita per il Natale, e davanti ai loro occhi il danno: la pavimentazione ai piedi del palazzo dei Papi si è rialzata.

“C’è un rigonfiamento – spiega il sindaco Arena – ed è dovuto al ghiaccio che si è formato tra un sampietrino e l’altro. Questo ghiaccio ha provocato un innalzamento della pavimentazione”.

A essere interessata, guardando il palazzo papale, è la parte che dà in fondo e quella a destra della piazza. Sembrerebbe che il rigonfiamento segua proprio il perimetro della pista di pattinaggio. A documentare l’innalzamento dei sampietrini le foto scattate questa mattina, ben diverse da quelle di settembre 2019 dove la pavimentazione è piana.

A chiarire quale sia l’area maggiormente danneggiata è il sindaco. “La zona che ha subito il danno – ha detto Arena – è in particolare quella dove si trovava la macchina che produceva il ghiaccio”.

Non è ancora chiara l’entità del danno. “Abbiamo fatto un sopralluogo ieri mattina e stiamo aspettando i preventivi che sono stati chiesti dagli uffici per chiarire l’entità del danno – aggiunge Arena –. Il preventivo dovrebbe arrivare lunedì. Sicuramente la ditta che gestiva la pista di ghiaccio ha una copertura assicurativa, ma il comune vuole intervenire subito e per questo anticiperà la cifra”.

Un “trauma” della pavimentazione che forse poteva essere prevedibile. “Non so se un evento del genere poteva essere prevedibile – spiega il sindaco –. Vedremo se c’è stata da parte della ditta qualche mancanza nell’utilizzo di precauzioni. Magari un telone posto sotto la pista di pattinaggio avrebbe potuto trattenere l’acqua gelata e evitare il peggio”.

Il rigonfiamento è nella piazza del duomo. Nel cuore della città dei papi, dove cittadini e turisti passano abitualmente. A intervenire in merito anche Filippo Rossi che sulla sua pagina Facebook scrive: “Farò male a dirlo? – si legge nel post -. Forse si. Ma lo devo dire. È una questione di verità. Immaginate se lo sfregio di piazza San Lorenzo lo avesse fatto Caffeina… ci avrebbero massacrati. E invece oggi cosa succede? Niente”.

Non c’è pace per piazza San Lorenzo. Dopo il rischio crolli al duomo e la loggetta che si sta sfaldando, ora la pavimentazione. “Agiremo al più presto – conclude il sindaco –. La piazza chiaramente potrà essere riutilizzata per altri eventi e allestimenti. Posso dire con sicurezza che non verranno più installate attrezzature di questo tipo, in grado di provocare determinati danni. La piazza è sempre stata vissuta da viterbesi e turisti e ha ospitato sempre tante iniziative. Anche in futuro sarà così”.

11 gennaio, 2020