La Scarabeo chiude l’andata contro il Cus Cagliari

Civita Castellana – (a.c.) – Big match oggi pomeriggio al Palasmargiassi di Civita Castellana per l’ultima giornata del girone d’andata. La Scarabeo capolista ospita il Cus Cagliari, attuale quarta forza del campionato. Fischio d’inizio alle 16.

Tra le due squadre ci sono 9 punti di differenza, frutto principalmente del grande vantaggio che la Scarabeo ha accumulato sulle avversarie. I civitonici, infatti, hanno 7 lunghezze in più della Lazio, seconda, e 8 più del Sarroch, terza. Poi, come detto, viene il Cagliari.

Nonostante l’ampio divario in classifica, la gara si preannuncia divertente ed equilibrata. Anche perché una vittoria del Cus permetterebbe di riaprire il discorso per la prima posizione nel girone, che al momento sembra blindata a favore della Scarabeo.

Tra i civitonici torna nell’elenco convocati Emilio Carofiglio, fermo da tempo per infortunio, e c’è attesa per il debutto del libero Enrico Bortolini, prelevato nelle scorse ore per rimpiazzare Giovanni Sgrazzutti, che fa ritorno a Orte.

Orte che questa settimana è fermo per il turno di riposo e quindi rimane a quota 16 punti in classifica, spettatore interessato delle gare delle concorrenti in zona salvezza Anguillara e Genzano, che sfidano rispettivamente Lazio e Sarroch.

Serie B girone F – Giornata 13

Us Garibaldi Fenice Amin 21k Roma 7 Silvio Pellico 3P Scarabeo Civita Castellana Cus Cagliari Sarroch Bcc Colli Albani Genzano Lazio Anguillara Isola Sacra Armundia Virtus San Gaetano RIPOSA Orte

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 30 2 Lazio 23 3 Sarroch 22 4 Cus Cagliari 21 5 Fenice Roma 20 6 Isola Sacra Fiumicino 19 7 Amin 21k Roma 7 19 8 Garibaldi La Maddalena 17 9 Orte 16 10 Anguillara 12 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

25 gennaio, 2020