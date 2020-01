La Scarabeo Civita Castellana si qualifica in coppa Italia

Sport - Volley - Serie B - Grazie al successo per 3-0 sull'Anguillara i rossoblù prendono il volo in classifica – Orte, punto d'oro a Sarroch

Civita Castellana – (a.c.) – Scarabeo, missione compiuta. Grazie al netto successo per 3-0 al Palasmargiassi contro l’Anguillara, la squadra di Civita Castellana è campione d’inverno con due giornate d’anticipo, assicurandosi così la qualificazione in coppa Italia.

Il successo dei rossoblù è in discussione solo nel secondo set, di gran lunga il più combattuto dei tre, con l’Anguillara a lungo in vantaggio. Ma il carattere di Piscopo e soci viene fuori nel finale e consente alla Scarabeo di ribaltare una situazione molto critica, da 20-23 a 25-23.

Una rimonta che segna la partita, visto che l’Anguillara nel terzo game non ha la forza di reagire e si arrende subito, fermandosi sul 25-17.

La nona vittoria su dieci partite, unita all’incostanza delle avversarie, consente alla formazione di Civita Castellana di allungare ancora in classifica. Al secondo posto adesso ci sono la Fenice e la Lazio, staccate di ben 7 punti.

Perde terreno anche il Sarroch, rallentato in casa da un fantastico Volley club Orte. I ragazzi di mister Di Marco, dopo una partenza di gara disastrosa, con i primi due set persi entrambi 25-13, riescono a reagire con incredibile carattere e rimettono la sfida sul 2-2.

Il tie-break vede il Sarroch sempre davanti, ma l’Orte continua a lottare fino alla fine e nuovamente recupera, fino al 14-13, quando un errore del comunque ottimo Coluccia consente ai sardi di portare a casa una vittoria molto più sudata del previsto.

Col punto conquistato in Sardegna, contro una delle squadre migliori del campionato, il Volley club si porta a quota 16 in classifica, +5 sulla zona retrocessione, e soprattutto guadagna tanto morale in vista della gara di sabato prossimo con la Lazio, l’ultima del suo girone d’andata.

Serie B girone F – Giornata 11

La Maddalena Armundia Virtus San Gaetano Roma 3-0 Scarabeo Civita Castellana Anguillara 3-0 Fenice Bcc Colli Albani Genzano 3-0 Lazio Silvio Pellico 3-0 Sarroch Orte 3-2 Isola Sacra Amin 21k Roma 7 3-0 RIPOSA Cus Cagliari

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 27 2 Fenice 20 3 Lazio 20 4 Sarroch 19 5 Cus Cagliari 19 6 Isola Sacra Fiumicino 17 7 Garibaldi La Maddalena 16 8 Amin 21k Roma 7 16 9 Orte 16 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

13 gennaio, 2020