La Scarabeo ospita il Bari, è di nuovo Piscopo contro Cernic

Sport - Volley - Serie B - I due ex compagni in nazionale si affrontano al Palasmargiassi nell'andata dei quarti di coppa Italia

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Al Palasmargiassi sabato scende in campo la storia della pallavolo italiana. Marco Piscopo, capitano della Scarabeo Civita Castellana, ritrova il vecchio compagno di squadra e di nazionale Matej Cernic, attualmente in forza alla M2g Bari, nella gara d’andata dei quarti di finale di coppa Italia di serie B.

Unendo il palmares dei due giocatori, si contano 4 Champions League, 2 scudetti (uno russo e uno italiano), 3 coppe nazionali, un argento olimpico, uno mondiale e 2 ori ai campionati europei. Una lista che mette i brividi solo a scorrerla.

Piscopo e Cernic hanno condiviso avventure in maglia azzurra e poi, negli anni più recenti, tre stagioni in serie A2 tra Alessano e Tuscania. Adesso la coppa Italia di serie B li rimette di fronte, uno contro l’altro.

“È un grande onore ospitare due giocatori di questo livello insieme sul nostro parquet – commenta il ds della Scarabeo Diego Carloni -. Li guardavo in tv quando giocavano in nazionale, adesso trovarli in campo a Civita Castellana è un’emozione incredibile”.

La Scarabeo non arriva alla sfida di coppa nelle migliori condizioni, segnata soprattutto moralmente dalla sconfitta rimediata sabato scorso in casa contro il Cus Cagliari. La M2g, invece, viaggia col vento in poppa nel girone E e proprio sabato, grazie al successo esterno a Macerata, ha superato la Scarabeo nel quoziente set. Ciò le permetterà di giocare la gara di ritorno, con eventuale golden set, a Bari, il prossimo 12 febbraio.

Per farla breve, a Civita Castellana servirà una piccola impresa. I rossoblù dovranno sfruttare al massimo il fattore campo, contando anche sul tifo caloroso di un palazzetto che nelle ultime settimane ha riscoperto l’amore per la sua squadra di pallavolo. Fischio d’inizio alle 17.

30 gennaio, 2020