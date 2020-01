La Scarabeo ospita l’Anguillara, obiettivo coppa Italia

Sport - Volley - Serie B - Al ritorno in campo dopo la sosta i civitonici cercano la qualificazione con due turni d'anticipo - Trasferta durissima per l'Orte a Sarroch

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (a.c.) – La serie B di pallavolo ritorna in campo dopo la sosta natalizia e la Scarabeo Civita Castellana cerca di riprendere da dove aveva lasciato: vincendo.

Per la formazione rossoblù il primo impegno ufficiale del 2020 propone l’incontro casalingo con l’Anguillara. E, in caso di successo, si spalancherebbero le porte della qualificazione in coppa Italia con due giornate d’anticipo.

Una gara, quella del Palasmargiassi, che si presenta col pronostico chiuso: troppo netta la differenza di classifica tra le due squadre, con l’Anguillara che staziona ai margini della zona retrocessione con 11 punti. Ma coach Fabrizio Grezio ha già dichiarato a più riprese di temere proprio le partite in cui la sua formazione parte favorita, per via del sempre latente rischio di prendere l’impegno sottogamba.

Il fischio d’inizio della gara è fissato per le 17.

Alla stessa ora, ma dall’altra parte del Tirreno, al palazzetto di Sarroch, scenderà in campo anche l’Orte.

Per la squadra di Gian Paolo Di Marco la partita si preannuncia molto difficile, sia per il livello degli avversari, considerati i principali contendenti della Scarabeo per la vittoria del girone, che per le tante assenze che falcidiano il roster ortano. Tornare dalla Sardegna con dei punti nel borsone sarebbe quasi un miracolo.

Serie B girone F – Giornata 11

La Maddalena Armundia Virtus San Gaetano Roma Scarabeo Civita Castellana Anguillara Fenice Bcc Colli Albani Genzano Lazio 3P Sassari Sarroch Orte Isola Sacra Amin 21k Roma 7 RIPOSA Cus Cagliari

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 24 2 Cus Cagliari 19 3 Sarroch 17 4 Lazio 17 5 Fenice Roma 17 6 Amin 21k Roma 7 16 7 Orte 15 8 Isola Sacra Fiumicino 14 9 Garibaldi La Maddalena 13 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

Condividi la notizia:











11 gennaio, 2020