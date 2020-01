“La Scuffiacia, il bellissimo sito naturalistico nel degrado”

Villa San Giovanni in Tuscia - La denuncia del gruppo consiliare di minoranza Noi con San Giovanni

Villa San Giovanni in Tuscia – Bellissimo sito naturalistico nel più assoluto degrado.

Il bellissimo sito naturalistico in località La Scuffiacia è lasciato dall’attuale amministrazione comunale nel più assoluto degrado.

Piange il cuore vedere in questo stato questo piccolo, ma immenso, patrimonio paesaggistico di Villa San Giovanni in Tuscia, che rappresenta uno dei posti più suggestivi e di maggior aggregazione dei cittadini sangiovannesi.

Proprio ora, che dal primo gennaio l’amministrazione comunale vanta ben 9 operai assunti tramite una cooperativa (record storico assoluto che comporterà una spesa per i cittadini di circa 100mila euro all’anno), possibile che nessuno amministratore si sia premurato di far monitorare e prevenire questo scempio?

Come gruppo di opposizione sollecitiamo un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale, proprietaria del sito naturalistico, per riportare a far risplendere questo gioiello del patrimonio comunale.

Noi con San Giovanni

Gruppo consiliare di minoranza

5 gennaio, 2020