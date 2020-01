Montefiascone - La consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) attacca la giunta Paolini su centro storico, rilancio del turismo e mancata manutenzione

di Michele Mari

Montefiascone – “La situazione in cui è ridotto il paese è sotto gli occhi di tutti”. La consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) attacca la giunta Paolini sulla situazione di Montefiascone partendo dal centro storico e toccando anche strade, illuminazione e mancata manutenzione.

“Il paese è abbandonato a sé stesso dall’amministrazione comunale – spiega la consigliera Giulia De Santis –. A Corso Cavour, cuore del colle falisco, sono rimaste soltanto nove attività commerciali e non si fa nulla per rivitalizzare la zona centrale del nostro paese. Un biglietto da visita indegno per un paese come Montefiascone che meriterebbe molto, molto di più”.

La giovane consigliera d’opposizione critica l’amministrazione comunale per non aver incentivato turismo e agevolato le attività commerciali nel centro storico del paese.

“Ricordo che in uno dei primi consigli comunali – continua Giulia De Santis – l’amministrazione, nella persona dell’assessore Massimo Ceccarelli, disse erano state ridotte le tasse alle strutture del lungolago per incentivare il turismo. Io chiesi del perché non agevolare anche le attività del centro storico, che poi è la cartina tornasole dell’economia del paese. Mi fu risposto che per il rilancio del centro storico sarebbero stati attuati progetti e iniziative particolari. Talmente particolari che a distanza di tre anni e mezzo non si sono visti. Una delle tante promesse vane. Voglio fare un plauso a tutte quelle attività di Corso Cavour e del centro che, nonostante il momento buio, resistono e tengono le loro vetrine aperte”.

Non solo centro storico, ma anche mancata manutenzione sono sotto la lente d’ingrandimento della consigliera de La città nuova.

“La situazione in cui è ridotto il paese è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Giulia De Santis – e la mancata manutenzione la fa da padrona. Basta vedere le buche nelle strade, i semafori di Zepponami semi spenti da mesi se non anni, pali dell’illuminazione che crollano, zone del paese completamente al buio, frane nella frazione Coste e a Campo Boario. Proprio nella scarpata sottostante l’ospedale l’assessore Notazio aveva annunciato anni fa un intervento di recupero con scritte floreali e molto altro. L’unica cosa fatta è stato il taglio delle piante che ha portato soltanto, a un allentamento del terreno che ha prodotto anche una notevole frana. Proclami e pubblicità privi di connessione con la realtà. Questo è soltanto un esempio della lungimiranza e della progettualità dell’amministrazione guidata da Massimo Paolini e da Sandro Leonardi”.

6 gennaio, 2020