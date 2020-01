“La squadra è decimata, per salvarsi bisognerà fare l’impossibile”

Bilanci 2019 - Sport – Volley – Serie B - Il presidente dell'Orte Aldo Madonna fa i conti prima della ripartenza del campionato: “Ci mancano giocatori importanti e i soldi per comprarne altri”

di Alessandro Castellani

Orte – “In quasi 30 anni di storia della società, non ricordo un’annata in cui si sono accumulati così tanti infortuni tutti insieme”. Lo dice il presidente del Volley club Orte, Aldo Madonna, che guarda alla seconda parte di stagione con grande preoccupazione. “Con la squadra così decimata, per salvarsi bisognerà fare l’impossibile”.

Quanti sono gli indisponibili attualmente?

“Abbiamo fuori Renzetti, Moscatiello, Saraceni, Crocoli e Madonna. Tutti infortuni lunghi: quello che rientrerà per primo dovrebbe essere Moscatiello, che starà fuori almeno fino alla fine di gennaio. La situazione si è fatta drammatica, per fare le sedute di allenamento abbiamo bisogno di prelevare giocatori dalla squadra di Prima divisione”.

Non è possibile pescare dal mercato?

“Bisognerebbe andare a prendere almeno due giocatori importanti, di categoria, capaci di garantire da subito un certo rendimento. Ma per fare questo serve un investimento che la società non è in grado di sostenere”.

Quindi come vi muoverete?

“Cercheremo di fare il massimo col gruppo che è rimasto a disposizione. Volevamo inserire gradualmente i giovani, per non rischiare di bruciarli, ma a questo punto diventano indispensabili. È un gran peccato che si sia fatto male Crocoli, perché stava crescendo molto e il mister aveva deciso di dargli più spazio nelle prossime partite. Contro l’Isola Sacra è tornato titolare Marziali e ha fatto una buona prova: un bel segnale, dopo la fatica che aveva fatto a inizio stagione”.

A questo punto l’obiettivo diventa esclusivamente la salvezza?

“In realtà lo è sempre stato, anche quando eravamo terzi in classifica. Ora abbiamo due partite terribili, con Sarroch e Lazio, e poi il turno di riposo. Non è da escludere che chiuderemo il girone d’andata a 15 punti, quelli che abbiamo adesso. E nel ritorno non vedo partite facili all’orizzonte”.

Quanti punti vi servono ancora?

“Come minimo altri 10, se non di più. Farli sarà un’impresa, perché il campionato è molto equilibrato e la classifica lo dimostra. Anche il Sassari, che è ultimo con 0 punti, non è affatto una brutta squadra”.

Prima del derby con la Scarabeo eravate terzi in classifica. Adesso c’è addirittura il rischio di retrocedere?

“Per come si sono messe le cose, bisognerà fare l’impossibile per salvarsi. La scure della malasorte si è abbattuta su di noi, non ci era mai successo di avere così tanti giocatori fuori tutti insieme. È stata una botta anche a livello psicologico. Le squadre si fanno coi soldi e col gruppo: se i soldi sono pochi e il gruppo si demoralizza, la strada diventa ripida… Per questo sarà importante dare il massimo sempre, sia per i ragazzi che avranno la chance di giocare un campionato importante che per i veterani, che saranno chiamati all’ennesima grande sfida. Dove arriveremo, metteremo il punto”.

Serie B girone F – Classifica dopo 10 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 24 2 Cus Cagliari 19 3 Lazio 17 4 Sarroch 17 5 Fenice 17 6 Amin 21k Roma 7 16 7 Orte 15 8 Isola Sacra Fiumicino 14 9 Us Garibaldi La Maddalena 13 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

