La Viterbese orfana di Ata e Milillo recupera Palermo e De Falco ma non Volpe

Sport - Calcio - Serie C - Molte novità per Calabro alla ripresa degli allenamenti: i due big di nuovo in gruppo, l'attaccante ancora a parte e nessun nuovo acquisto per sostituire i partenti

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Cancellare dalla testa sia il Bari che le voci di mercato.

Per la Viterbese inizia una settimana molto complicata e il primo obiettivo di Antonio Calabro riguarda l’aspetto mentale dei calciatori.

La trasferta di Picerno è imprevedibile e se non presa con le dovute attenzioni rischia di diventare ancor più ostica di quanto non lo sia già. Proprio per questo l’allenatore salentino, alla ripresa degli allenamenti ieri al Rocchi, ha ordinato ai suoi uomini di resettare i pensieri calcistici ed eliminare ogni ricordo relativo all’ottima prestazione di domenica.

Il tecnico ha dunque spostato l’attenzione sul campo, cercando in ogni modo focalizzare l’attenzione della squadra sul rettangolo verde e non sugli stimoli esterni anche se le voci di mercato ci sono ed è impossibile frenarle.

Come se non bastasse la settimana gialloblù si è aperta con l’assenza di Alessio Milillo e Zhivko Atanasov, impegnati nelle trattative con il Lecco e il Catanzaro che secondo le ultime indiscrezioni sono andate a buon fine.

In particolare fa rumore l’addio del capitano, che lascia viterbo dopo due anni e mezzo conditi da 80 partite e otto gol. Tra questi ultimi ne spiccano due: l’1-0 al Monza nella finale di coppa Italia e il 2-2 al 92’ al Catanzaro in campionato, siglato domenica 14 aprile al Rocchi contro quella che ben presto si trasformerà nella sua nuova squadra che gli ha garantito un ingaggio più alto di quello attuale.

Parlando invece dei presenti, sia Andrea De Falco che Simone Palermo sono tornati ancora una volta a lavorare col gruppo e al netto di ulteriori ricadute saranno presenti tra i convocati per la sfida di sabato. Ancora in forse invece Michele Volpe, che anche ieri si è limitato al semplice lavoro atletico.

Lungo colloqui, infine, tra Sebastiano Svidercoschi, Mario Pacilli e Franco Zavaglia: i due giocatori si allenano a parte per scelta societaria ed evidentemente hanno chiesto alcuni chiarimenti al consulente del presidente Marco Romano.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

15 gennaio, 2020