La Viterbese sorride, Markic verso il recupero

Gli esami strumentali hanno escluso fratture e il difensore croato è tornato ad allenarsi così come Volpe

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Nessuna frattura e giocatore a disposizione.

La Viterbese tira un sospiro di sollievo e ritrova Toni Markic.

Il difensore, uscito anzitempo contro il Picerno per una forte botta al costato, ieri mattina si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

L’esito del controllo ha scongiurato fratture e il croato è tornato ad allenarsi già dal pomeriggio, per la penultima seduta prima del turno infrasettimanale di campionato contro la Paganese.

Il suo utilizzo per domani rimane in forse ma lo staff sanitario farà di tutto per provare a recuperarlo, anche se molto dipenderà dalle sensazioni del calciatore tra oggi e domani.

Oltre al numero 5 sulla via del recupero c’è anche Michele Volpe, che sempre ieri è tornato a lavorare a pieno regime coi compagni e potrebbe far parte della lista dei convocati. Ancora dubbi invece su Andrea De Falco, assente al pari di Simone Palermo il cui rientro è sempre più un punto interrogativo.

La squadra di Antonio Calabro tornerà in campo stamani per la rifinitura e subito dopo pranzo partirà per quella che sarà la seconda trasferta consecutiva. Il morale, dopo il successo di tre giorni fa, è alto ma il tecnico salentino non si fida e proprio per questo sta cercando in ogni modo di far tornare i suoi uomini con i piedi per terra, specialmente i più giovani.

In questo senso il possibile turnover dà una grossa mano: con tre o quattro cambi rispetto a domenica nessuno si sente sicuro del posto e in allenamento tutti sono chiamati a dare il meglio.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

recupero 20esima giornata

mercoledì 22 gennaio

Picerno – Cavese

Paganese – Viterbese

Catania – Avellino

Casertana – Potenza

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Bisceglie – Rende

Bari – S. Leonzio

Reggina – V. Francavilla

Ternana – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 21 16 4 1 44 14 30 Bari 43 21 12 7 2 39 16 23 Ternana 43 21 13 4 4 31 20 11 Monopoli 40 21 13 1 7 29 18 11 Potenza 40 21 12 4 5 25 15 10 Catanzaro 32 21 9 5 7 29 24 5 Teramo 31 21 8 7 6 23 23 0 Catania 30 21 8 6 7 30 31 -1 Paganese 28 21 7 7 7 31 26 5 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Cavese 28 21 7 7 7 19 28 -9 Vibonese 27 21 6 9 6 38 27 13 Casertana 27 21 6 9 6 29 28 1 Avellino 27 21 8 3 10 25 30 -5 V. Francavilla 24 21 5 9 7 25 28 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 21 2 8 11 17 32 -15 Rende 14 21 3 5 13 15 39 -24 S. Leonzio 12 21 2 6 13 19 39 -20 Rieti 8 21 3 4 14 23 48 -25

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

21 gennaio, 2020