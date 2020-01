L’Active network accelera, al PalaCus arriva la Mirafin

Sport - Calcio - Serie A2 - Dopo l'aggancio al quarto posto i viterbesi vogliono staccare l'Italpol - Il match domani alle 16

Viterbo – (s.s.) – Il sogno playoff è più vivo che mai.

Dopo l’aggancio al quarto posto l’Active network ci crede: la terza piazza occupata dal Cobà, che garantisce un piazzamento negli spareggi per la promozione, è distante quattro punti e per il momento appare come un obiettivo alla portata.

La squadra di David Ceppi ci crede sempre di più e i match contro la Mirafin rappresenta uno snodo importante.

E’ in partite come queste che una squadra che ambisce all’altissima classifica non deve fallire. Per mantenere la scia delle grandi e provare ad avvicinarle ad ogni mezzo passo falso.

Gli arancioneri hanno inaugurato il 2020 in maniera perfetta, con il 10-6 esterno sul parquet della Cioli Feros e la contemporanea sconfitta dell’Italpol su quello del Ciampino Anni nuovi. Ora, a braccetto con la squadra romana, l’intenzione è di staccarla e conservare lo status di “possibile migliore quarta” in solitaria.

Il prossimo impegno è in programma domani al PalaCus contro la nona in classifica che possiede buone individualità ma anche una delle peggiori difese del girone B (i gol subiti sono 64, meglio solo di Torfit Castelfidardo e Cioli Feros). Per i viterbesi, primi a superare le 70 reti segnate in campionato, sarà importante l’approccio iniziale che potrebbe subito spostare l’inerzia del match a proprio favore.

Sempre domani l’Italpol ospita la Cioli Feros mentre il Cobà riceve la visita del Real San Giuseppe primo e imbattuto.

17 gennaio, 2020