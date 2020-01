L’Active network apre il 2020 al meglio, vittoria e quarto posto

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - Il 10-6 sulla Cioli Feros e la contemporanea sconfitta dell'Italpol consentono ai viterbesi di agganciare la posizione alle spalle del podio - Mercoledì la trasferta a Milano per la coppa Italia

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Ariccia – (s.s.) – Dieci reti alla Cioli Feros e quarto posto agganciato.

Il 2020 calcistico dell’Active network non poteva iniziare meglio. I viterbesi sbancano il PalaKilgour di Ariccia e recuperano tre punti sull’Italpol, contemporaneamente sconfitta sul parquet del Ciampino Anni nuovi.

Per i ragazzi di David Ceppi, prima formazione a superare i 70 gol segnati in campionato, la posizione alle spalle del podio è un traguardo importante ma non definitivo: il terzo posto del Cobà, piazzamento sicuro in ottica playoff (con quello attuale si può accedere alla postseason come ossibile migliore quarta), è lontano quattro punti e in questo momento diventa un obiettivo tangibile.

Tornando al match giocato sabato, dopo un primo tempo equilibrato terminato 2-3 (marcature ospiti di Cesar Sachet, Mariano Quintairos e Alex William) gli arancioneri hanno preso il sopravvento nella ripresa. Le doppiette di Cesar Sachet e Giacomo Lamedica e le reti di Trindade Davì George Lepadatu e Alex William hanno fissato il punteggio finale sul 6-10.

Ottima prestazione e gran risultato, per l’Active network. Che mercoledì affronterà la lunga trasferta di Milano per il primo turno di coppa Italia di serie A2. Si giocherà su gara unica e la vincente accederà alle final eight. Sabato prossimo, infine, lo scontro interno del PalaCus contro la Mirafin.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











13 gennaio, 2020