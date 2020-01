L’amarezza di Calabro: “Il gol del Bari una coltellata”

Sport - Calcio - Serie C - L'allenatore della Viterbese sul pari biancorosso arrivato al 94'

di Samuele Sansonetti

Viterbo – L’urlo di gioia strozzato a cento secondi dal fischio finale. Una punizione troppo severa per una squadra dimezzata da infortuni e squalifiche e che in campo ci ha messo anche l’anima.

La Viterbese ha dato tutto ma non è bastato. E torna a casa con un pareggio che tatticamente vale come una vittoria ma che moralmente è peggio di una sconfitta.

Contro un Bari a pieno organico la squadra di Calabro si è presentata senza 13 giocatori. Quasi mezza squadra di assenti con almeno sei titolari (Atanasov, De Giorgi, Palermo, De Falco, Volpe e Tounkara) e una serie di alternative che avrebbero fatto comodo all’allenatore salentino nel match giocato ieri al Rocchi.

Nonostante questo la formazione laziale non ha corso mai pericoli ed è stata in grado di gestire l’1-0 di Bensaja fino al 94′. Un minuto di più e si starebbe parlando di un capolavoro, rovinato dalla giocata di D’Ursi che ha fissato l’incontro sull’1-1.

“Ultimamente sta succedendo spesso di prendere gol nei minuti finali – ammette Calabro -. Prima la Ternana, poi la Reggina e ora anche il Bari. Ogni volta che succede è una coltellata. Faccio comunque i complimenti a questi splendidi ragazzi che sono scesi in campo con un’età media di nemmeno 23 anni contro una squadra fortissima. Sono molto dispiaciuto, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto avremmo meritato un risultato pieno per quello che abbiamo messo in campo.

Il pubblico ci è stato vicino e ha capito le difficoltà senza polemiche. Questo è il giusto ambiente che vogliamo creare: la Viterbese come una piccola famiglia dove tifoso si sente a suo agio. Il pareggio vale come una vittoria? Non abbiamo portato a casa i tre punti quindi no. Il Bari non era in vacanza, siamo stati noi a rendergli la vita difficile”.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Rieti – Picerno 0-1 (sabato)

Cavese – Reggina 3-0 (sabato)

Viterbese – Bari 1-1

Catanzaro – Bisceglie 2-1

V. Francavilla – Catania 0-0

S. Leonzio – Teramo 0-1

Potenza – Ternana 0-1

Avellino – Vibonese 1-1

Rende – Casertana 2-2

Monopoli – Paganese 0-1

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

