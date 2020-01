Davos - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al World economic forum

Condividi la notizia:











Davos – “L’America sta vincendo di nuovo, come mai prima”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al World economic forum.

Alla prima giornata del World economic forum arriva anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla 50esima edizione Forum economico mondiale.

“Sono orgoglioso di dire che gli Stati Uniti sono sbocciati – ha esordito Trump – . Abbiamo realizzato cose che il mondo non ha mai visto prima”.

E ancora: “Due anni fa qui avevo preannunciato un grande ritorno dell’America. Oggi sono orgoglioso di dire che l’America sta vincendo di nuovo, come mai prima”.

Poi l’accenno agli accordi commerciali. “Abbiamo concluso – ha aggiunto Trump – accordi straordinari sul commercio con la Cina da una parte, e Messico e Canada dall’altra, i migliori accordi di sempre”.

Trump ha anche rivendicato i successi della sua amministrazione: “Ci sono state cose molto positive da noi, non così positive, invece, altrove”.

E ancora: “Abbiamo perso 60mila fabbriche sotto l’ultima amministrazione. Noi oggi ne abbiamo guadagnate 12mila”.

Non è mancata anche una stoccata alla banca centrale americana: “Il boom economico è avvenuto nonostante la Federal Reserve, che ha alzato i tassi troppo velocemente e li ha tagliati troppo lentamente. Dobbiamo dire no ai profeti della sventura. Non è tempo di pessimismi. Ma di una grande gioia, ottimismo e azione”. Non è chiaro a chi si riferisse Trump con l’espressione “profeti di sventura”. Potrebbe essere stata una stoccata all’attivista Greta Thunberg, ma Trump non l’ha mai citata direttamente.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi parlato del rapporto con la Cina. “Il mio rapporto con Xi Jinping non è mai stato migliore, eccetto che lui con la Cina è indietro rispetto agli Stati Uniti. Finalmente la nostra amministrazione ha fatto qualcosa dopo che nessuno aveva fatto nulla lasciando che le cose diventassero sempre peggiori, peggiori, peggiori”.

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020