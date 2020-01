Ambiente - Una stazione mobile di rilevamento piazzata nella zona degli impianti sportivi - L'assessora Fuselli: "Finora nessun parametro fuori norma"

Orte – (a.c.) – L’Arpa al lavoro sulla qualità dell’aria a Orte. Una stazione di rilevamento mobile staziona ormai da metà dicembre nella zona degli impianti sportivi, per monitorare l’aria nel territorio comunale.

Niente di cui allarmarsi. La presenza del laboratorio mobile rientra in un’iniziativa che si ripete periodicamente ormai dal 2017, su volontà dell’assessora all’Ambiente Mariastella Fuselli, che spiega: “All’inizio del nostro mandato, la regione Lazio ci contattò per sapere se il comune di Orte fosse disponibile a far parte della campagna di rilevamenti dell’aria dell’Arpa e noi abbiamo dato adesione immediata”.

Le rilevazioni durano circa 30 giorni e avvengono mediamente due volte all’anno: in inverno e in primavera. La stazione mobile, quindi, dovrebbe rimanere a Orte fino a circa metà gennaio.

“Finora i parametri sono risultati sempre nella norma – assicura l’assessora – nessun superamento dei limiti d’inquinamento. I dati vengono tutti raccolti e poi pubblicati sul sito dell’Arpa”.

La scelta degli impianti sportivi per il posizionamento del camion-laboratorio soddisfa tre diverse esigenze: “È una zona ampia e aperta, è attaccata alle scuole, quindi in un’area dove c’è grande sensibilità, ed è relativamente vicina alla strada provinciale” spiega Fuselli.

3 gennaio, 2020