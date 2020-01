Lavori alla segnaletica, strade e piazze chiuse a Bolsena

Cronaca - Da giovedì alle 8 a venerdì alle 17 divieto di transito e sosta in diverse zone della città

Condividi la notizia:











Bolsena – Strade e piazze chiuse a Bolsena giovedì e venerdì. A causa di lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, creazione di nuovi spazi per il parcheggio e passaggi pedonali, il comune ha stabilito il divieto di sosta e transito in una serie di dieci vie e piazze.

Da quanto si legge nell’ordinanza del 4 gennaio, l’elenco prevede: “via Mazzini, via Bocchini, via Marconi (piazzetta antistante il cinema Moderno, via Cesare Battisti, via De Gasperi, viale Cadorna (parte finale con incrocio via della Chiusa), piazza San Giovanni, piazza Monaldeschi (parcheggio a tempo 15 minuti), via del Capretto e via del Castello”.

Su tutte queste aree, il divieto è valido dalle 8 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10.

Condividi la notizia:











7 gennaio, 2020