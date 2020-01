Lavori in centro, da lunedì chiusure e restringimenti in due vie

Viterbo - Istituiti il divieto di circolazione a via della Bontà e il senso unico alternato a via Santa Maria in Gradi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione in via della Bontà (tratto compreso tra via San Leonardo e via dell’Unione) dal 27 al 29 gennaio dalle 8,30 alle 16,30.

Tale provvedimento riguardante la circolazione è stato disposto con apposita ordinanza del VII settore (numero 45 del 23 gennaio 2020), e si rende necessario per consentire a un privato richiedente la sosta di una piattaforma aerea per lavori di manutenzione al manto di copertura.

Senso unico alternato in via Santa Maria in Gradi, dal 27 al 30 gennaio, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.

Tale provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del VII settore (numero 46 del 23 gennaio 2020), e si rende necessario per consentire a un privato richiedente la sosta di un automezzo per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di un fabbricato.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020