Le atlete della Gym’Art al quarto Trofeo Tuscia ritmica

Sport - Le gare si sono svolte il 12 gennaio

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto il 12 gennaio il quarto Trofeo Tuscia ritmica a Tarquinia, che vede ormai ogni anno l’inizio della stagione delle gare con le allieve di ginnastica ritmica provenienti da tutta la provincia.

Anche quest’anno la Asd Dimensione Nuoto di Vitorchiano, con il suo settore Gym’Art dedicato a questa splendida disciplina, ha partecipato con le proprie ginnaste suddivise per settori e categorie.

Noi dell’associazione vogliamo pubblicamente ringraziare l’Asd Tuscia Arteritmica dI Tarquinia, che come ogni anno è riuscita ad organizzare, uno splendido evento di sano ed educativo sport.

Come non ricordare, in attesa delle classifiche, il momento in cui tutte le ginnaste, si sono lasciate andare a intonare una delle canzoni così amate dalla giovanissime, spinte dalla voglia di vivere gioiosamente questa sana competizione.

Vogliamo poi fare i complimenti alle nostre ginnaste che con spirito di dedizione si sono impegnate per questo primo incontro dell’anno 2020, tutte dalla più piccolina nel percorso pulcini, alle più grandi e veterane ci hanno regato bellissime emozioni, tutte meritano il nostro applauso per gli ottimi risultati conseguiti: Isabella Teobaldi, Ginevra Fanelli, Capati Cassandra, Quaratino Violante, Adragna Elisa, Possenti Giulia, Bellatreccia Federica, Mugnetti Sara, Lazzari Emma, Corbucci Arianna, Del Vescovo Desiree, Nome Bondi , Borghesi Giulia, Nomei Annesi, Scoparo Martina, Marchetti Angelica, Medori Elena.

Dn Fitness

13 gennaio, 2020