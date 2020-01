Le forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco in Libia

Tripoli - Il portavoce dell'esercito nazionale: "Una dura rappresaglia verrà attuata contro chi non lo rispetterà"

Condividi la notizia:











Tripoli – Le forze Haftar annunciano il cessate il fuoco in Libia.

Il portavoce dell’esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, Ahmed Al Mismari, ha annunciato il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di domenica 12 gennaio. “Una dura rappresaglia – ha affermato – verrà attuata contro chi non lo rispetterà”.

Khalifa Haftar avrebbe così accettato quanto contenuto nell’intesa siglata qualche giorno fa tra Mosca e Ankara.

Ieri l’incontro a Roma tra il capo del governo di accordo nazionale, Fayez Al Serraj, e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Nel corso dei colloqui Al Serraj aveva parlato della necessità del ritiro delle truppe di Haftar per ristabilire una possibile tregua e dialogo in Libia. “Accogliamo ogni iniziativa per il cessate il fuoco – ha detto ieri Fayez al Serraj – a partire da quella tra Turchia e Russia, ma non può avvenire senza il ritiro dell’aggressore Haftar di cui non ci fidiamo”.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020