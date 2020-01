Le ragazze dello Sporting in vetta alla classifica

Sport - Pallavolo - Sabato hanno sconfitto il Team volley lago Bracciano

Viterbo – Le ragazze dello Sporting Viterbo Sos Tyres restano in vetta alla classifica grazie alla vittoria su Team volley lago Bracciano, la gara disputata sabato 11 gennaio tra le mura amiche del Palasporting, con una ottima affluenza di appassionati sia di casa che ospiti.

Partenza un po’ contratta delle viterbesi che con qualche errore di troppo in battuta ed una ricezione messa sotto pressione dalle avversarie cedono il primo set.

Secondo set che sembra ricalcare la falsariga del primo con Bracciano sempre molto efficace in battuta, fino a quando il tecnico di casa Achille Frasca, chiama dalla panchina Irene Biretti a sostituire, una fin qui poco incisiva Sofia Giacopelli, mossa che si rivela decisiva in quanto la neo entrata supportata dal sempre presente capitano Valentina Cipollari, risulta alla fine una delle migliori in campo, precisa in ricezione e difesa ed allo stesso tempo puntuale in attacco quando chiamata in causa dal proprio palleggiatore che smistando il gioco su tutte le sue attaccanti co dice alla vittoria per 3-1 la compagine viterbese.

13 gennaio, 2020