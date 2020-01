“Le sue capacità e la dedizione al lavoro sono una garanzia per la sicurezza del territorio”

Tarquinia - Il sindaco Alessandro Giulivi ringrazia Daniele Manganaro, comandante del commissariato, per la conclusione della vicenda Nebrodi che lo ha visto protagonista in Sicilia

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Con grande soddisfazione e orgoglio voglio ringraziare il vicequestore aggiunto Daniele Manganaro, comandante del commissariato di polizia di Tarquinia, per la conclusione di una lunga vicenda che lo ha visto protagonista in terra di Sicilia.

Un eroe che grazie al coraggio e sprezzo del pericolo, insieme ai suoi uomini, non esitarono a scontrarsi a fuoco con un gruppo di mafiosi convinti di portare a segno l’ennesimo attentato omicida a danno di Giuseppe Antoci, allora presidente dell’ente Parco dei Nebrodi.

Le sue capacità e la sua dedizione al lavoro sono una garanzia per la sicurezza e la serenità del nostro territorio. Uomini dello Stato che hanno dovuto subire in questi anni ogni sorta di attacchi, anche i più vili i anonimi per pregiudicarne la carriera. A lui l’abbraccio sincero della nostra comunità”.

Alessandro Giulivi

Sindaco di Tarquinia

16 gennaio, 2020