Le transenne della loggia di Palazzo dei Papi sono state spostate per far passare le persone

Viterbo - Nonostante l'ordinanza comunale che ha interdetto l'area "fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza"

di Daniele Camilli

Viterbo – Ma la loggia di Palazzo dei Papi è sicura, non è sicura, cadono i pezzi, non cadono? Qualcuno dica qualcosa e batta soprattutto un colpo, perché ieri le transenne messe a ridosso di uno dei simboli più importanti di Viterbo erano state spostate. Probabilmente per garantire il passaggio delle persone. In contrasto però con l’ordinanza comunale del 15 gennaio che stabilisce “l’interdizione dell’area e l’apposizione di recinzione a due metri dalla parete stessa”, così come di “non utilizzare l’area fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza”.

La zona, invece, a quanto pare, verrebbe utilizzata. E proprio dalle persone alle quali, considerando il provvedimento comunale, potrebbe cadere in testa qualche pezzo di medioevo. E lì vicino non c’è più neanche l’ospedale. Una situazione che, se non fosse tragica per i beni culturali viterbesi, sembrerebbe quasi somigliare a un film comico. A Bianco, rosso e verdone, per l’esattezza, quando Mimmo, Carlo Verdone, chiede al camposantaro se “ce sta qua, su ‘na tomba, un cognome come riso, rise, risata, come me vijé da ride”. “C’è poco da ridere”, la risposta del tizio interpellato.

La loggia risale alla seconda metà del Duecento e nel corso dei secoli ha subito diversi interventi. Lì accanto, stesso periodo, la sala del primo conclave della storia. Una loggia che rappresenta, ad oggi, uno dei pochissimi punti di riferimento per i turisti che vogliono venire a Viterbo. Sicuramente il più importante e prestigioso. La loggia è stata transennata su intimazione del prefetto Giovanni Bruno e rapporto del comando provinciale dei vigili del fuoco “in cui – sta sempre scritto nell’ordinanza comunale – si è valutato a vista lo stato degli elementi costruttivi della stessa riscontrando nel breve periodo la possibilità di distacchi e cadute di frammenti lapidei”.

Ieri mattina, invece, la consigliera Letizia Chiatti, durante il consiglio nell’aula di Palazzo dei Priori, ha chiesto lumi su quanto accaduto nelle scorse settimana a piazza San Lorenzo quando, tolta la pista di pattinaggio messa lì per Natale, la pavimentazione è apparsa subito deformata rispetto a come era prima delle feste. La piazza si trova proprio di fronte alla loggia e fa parte anch’essa del complesso monumentale del colle del duomo dove si trovano pure la cattedrale, il palazzo vescovile, il campanile, il seminario diocesano e altre importanti strutture.

“Vorrei sapere – ha chiesto Chiatti – i tempi per rimetterla a posto, quanto costa e chi ha chiesto l’autorizzazione a mettere la pista di pattinaggio. Non solo, vorrei sapere anche – ha proseguito la consigliera – se in passato era mai stata autorizzata la presenza del ghiaccio. Perché – ha poi sottolineato – l’anno precedente a quest’ultimo Natale, la pista di pattinaggio era di plastica e non con il ghiaccio”.

A risponderle l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini. “Gli uffici ha detto – hanno fatto un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni ne verrà fatto uno più accurato. Dopodiché chiederemo preventivo. Per quanto riguarda i tempi, non mi sbilancerei. Dobbiamo avere prima la relazione del secondo sopralluogo”. Per quanto riguarda invece la presenza del ghiaccio, “non saprei – ha aggiunto Allegrini – le richieste non sono passate per il mio ufficio”.

22 gennaio, 2020