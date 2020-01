“Lectio Musicalis per il Giubileo di Maria Ss. Liberatrice” delle sorelle Sabatini

Viterbo - Il 4 febbraio alla sala Mendel per l'apertura dell'anno giubilare mariano omaggio musicale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la prima mondiale dell’ “Inno Giubilare alla Madonna Liberatrice” composto e scritto dalle sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini e che verrà eseguito durante l’ intero Giubileo dall’ Ensemble e Coro “Schola Cantorum Maria Ss. Liberatrice” da loro diretti e formati dai migliori allievi dei Corsi della loro “Accademia De Musica”.

Le sorelle Sabatini con il loro Ensemble “De Musica – Cor unum et anima una in Deo” terranno a Viterbo martedì 4 febbraio alle 20,30 alla Sala Mendel del Convento della Ss. Trinità (piazza della Trinità, 8) nell’ambito delle loro “Lectio Musicalis per il Giubileo di Maria Ss. Liberatrice” un imperdibile appuntamento artistico-culturale che si situa anche quale primo omaggio musicale e spirituale dopo l’apertura della Porta Santa, con un programma mariano di grande misticismo dedicato interamente alla Compatrona di Viterbo e comprendente brani ispirati alla Madonna Liberatrice scritti dalla pianista e compositrice Daniela Sabatini e dai compositori viterbesi Cesare Dobici e Gustavo Torquati.

L’ingresso è libero e gratuito, come tutte le “Lectio Musicalis” svolte da vari mesi con successo alla Sala Mendel dalle sorelle Sabatini.

Bruna Cousteau

31 gennaio, 2020