Legge elettorale, proporzionale con sbarramento al 5%

Roma - Il Germanicum è stato presentato in Parlamento dal presidente della commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia

Condividi la notizia:











Roma – Giuseppe Brescia, (M5s), presidente della commissione Affari costituzionale alla Camera, ha presentato il nuovo disegno della legge elettorale.

La nuova proposta si chiama Germanicum e prevede 391 seggi assegnati con metodo proporzionale, uno sbarramento del 5% con un meccanismo che permette il diritto di tribuna, cioè la possibilità di entrare in parlamento anche se si resta sotto la soglia del 5%.

Ieri la maggioranza in commissione alla Camera non aveva ottenuto l’unanimità, resta il no di Leu e in generale di tutti i piccoli partiti che temono di restare fuori dal parlamento.

Contraria anche la Lega che preferisce un maggioritario puro e ha proposto un referendum costituzionale per ottenerlo.

La proposta di legge non affronta la questione della lunghezza delle liste, della possibilità di prevedere listini corti bloccati o di reintrodurre le preferenze. Questi temi verranno affrontati durante l’iter parlamentare della riforma.

Condividi la notizia:











10 gennaio, 2020