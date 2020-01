L’ensemble vocale il Contrappunto arriva nel “paese delle fiabe”

Sant'Angelo - Appuntamento il 5 gennaio alla chiesa di San Michele Arcangelo alle 16,30

Condividi la notizia:











Sant’Angelo – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono senza sosta gli appuntamenti musicali dell’ensemble vocale Il Contrappunto che dopo il sold out del concerto di Natale al Teatro Unione, domenica 5 gennaio si esibirà a S.Angelo, il paese delle fiabe insieme al quartetto di ottoni dell’EtruriÆnsemble (Simone Buzi-Nicoló Testa, trombe, Giovanni Sargeni-Saverio Beccaccioli, tromboni) organico che accompagna abitualmente il coro nelle trasferte europee, tra le ultime Praga e Monte Carasso nel Canton Ticino.

Al pianoforte Fabrizio Viti mentre le percussioni sono affidate a Giuseppe Maria Ceccarini. Ospiti del concerto il coro di voci bianche “Contrappunto Kids” diretto da Barbara Bastianini e Gloria Cannone e quattro splendidi solisti: Luisa Stella, Mariangela Rossetti, Serenella Fanelli e Alessandro Fiocchetti.

In repertorio oltre ai classici natalizi (da White Christmas a Deck the hall) anche musiche di Rossini, Bach, Mendelssohn, Rutter e, immancabili per un paese fiabesco come è S. Angelo, alcuni brani estratti dai film di animazione Disney trascritti da Fabrizio Bastianini che dirigerà il concerto.

Un’occasione davvero imperdibile, sia per ascoltare grande musica, sia per ammirare gli ormai famosissimi murales che hanno reso celebre il borgo viterbese in tutta Italia e anche oltre confine.

Appuntamento alla chiesa di San Michele Arcangelo alle 16,30. L’ingresso è gratuito.

Associazione XXI secolo

Condividi la notizia:











4 gennaio, 2020