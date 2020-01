Leonardo Bonucci tra i “calciatori più odiati del decennio”

Sport - Calcio - Il difensore viterbese nella top 11 dei più fischiati dai tifosi secondo il blog di Sky L'ultimo uomo

Viterbo – C’è anche Leonardo Bonucci nella formazione titolare degli “undici calciatori più odiati del decennio 2010-2019” dell’Ultimo uomo.

Il blog di approfondimento di Sky Sport si è divertito a indicare i calciatori che, per i loro comportamenti in campo e fuori, hanno attirato “una forte antipatia sportiva che si fa personale e rende impossibile non commentare negativamente un post sui social che li riguarda”. E Bonucci è addirittura nella copertina del pezzo.

A determinare l’ingresso in pompa magna del campione di Viterbo nella top 11 degli “odiati” è innanzitutto l’esultanza: “Come si fa a non odiare uno che esulta dicendo al suo ex pubblico, quello con cui è stato sette anni, di sciacquarsi la bocca perché ormai è il capitano di uno loro storica rivale e non ci vede niente di male a segnargli contro e a dirgli di sciacquarsi la bocca? E che poi un anno dopo torna indietro, come se niente fosse?”.

“Ma su Bonucci – continua il blog – c’è anche un altro tipo di odio: quello per i difensori tecnici. Il cocktail è fatto ed è gustosissimo così: un dito di sana antipatia, un pizzico di scelte sbagliate che fanno incazzare anche i tuoi tifosi, una spruzzatina di difetti tecnici e riempire fino al bordo con i complimenti di allenatori e addetti ai lavori. Puro odio”.

A far compagnia a Bonucci, nella squadra tipo dell’Ultimo uomo, ci sono: Icardi, Neymar, Benzema, Sergio Ramos, Busquets, Suarez, Diego Costa, Pepe, Montolivo e Cerci. Saranno pure antipatici, ma provate a batterli…

3 gennaio, 2020