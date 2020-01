“L’Era glaciale raggiunge i 10mila visitatori”

Viterbo - Davide Argentieri della ViterDino eventi parla della mostra e racconta: "E’ un percorso che sollecita la creatività dei bambini e piace molto anche agli adulti” - La chiusura il 16 febbraio - Dal 7 gennaio il nuovo orario - FOTO E VIDEO

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Abbiamo raggiunto 10mila visitatori. Questo per noi è un grande successo, un traguardo. Sotto le feste sono venuti a trovarci tantissimi turisti, italiani e stranieri”. Davide Argentieri della ViterDino eventi parla dell”Era glaciale, la mostra che racconta il lungo periodo di tempo della storia climatica della terra in cui si registrò un forte sviluppo delle calotte glaciali sulla superficie terrestre, dovuto a un generale abbassamento della temperatura media globale.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Un’esposizione che è stata inaugurata lo scorso 23 novembre e che resterà aperta fino al 16 febbraio. A ospitarla le scuderie Alessandro IV in piazza San Lorenzo, nel cuore della città dei papi. L’organizzazione è curata da ViterDino eventi di Davide Argentieri e Daniele Mautone. A guidare nel percorso il gruppo Archeoares.

Viterbo – Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi

Una mostra che segna un successo per la città. E a parlare sono i numeri che ad oggi segnano un traguardo. “Sotto le feste – prosegue Argentieri – abbiamo avuto la visita di moltissimie famiglie. Tante dalla provincia di Viterbo e in particolar modo da Vitorchiano e i paesi della zona dei monti cimini. E poi anche qualcuno da Tarquinia e Montalto”.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Oltre alla provincia, tante persone sono arrivate dal centro e nord Italia. “Molti turisti – spiega Argentieri – sono arrivati da Terni, Perugia e bassa Toscana. E poi anche da Reggio Emilia, Parma, Milano. Da Roccaromana, in provincia di Caserta, sono arrivati due pullman. Tra gli accessi anche molti stranieri come tedeschi, austriaci e russi”.

Guardando i numeri, qualche perplessità riguarda il dato sui visitatori provenienti da Viterbo città. “Possiamo dire – aggiunge Argentieri – che il 20 per cento degli accessi è stato effettuato da persone residenti a Viterbo. L’80 per cento riguarda tutto il resto, compresa la provincia. Ma c’è ancora tempo per visitare la mostra e i dati sono in continuo cambiamento”.

Viterbo – Il gruppo di visitatori provenienti da Roccaromana con Davide Argentieri e Daniele Mautone

Ancora poco più di un mese per la chiusura, prevista il 16 febbraio. E nel frattempo la mostra, dal 7 gennaio, ha cambiato orario di apertura al pubblico. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il sabato e la domenica invece dalle 10 alle 18.

Tre le sale espositive. La prima è dedicata a una giornata “tipo” nell’era glaciale con sei scene di vita dei nostri antenati. Nella seconda è protagonista la caccia e le ricostruzioni dei piccoli mammut Lyuba e Dima. L’ultima sala è poi dedicata a Charles Darwin, biologo e padre della teoria evoluzionista. Qui la spiegazione è curata dall’associazione ‘Gestione e educazione ambientale’, promotrice e ideatrice de “Il bosco didattico del Cimino”, realizzato all’interno della tenuta Sant’Egidio.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Ad attrarre sono anche le teche con l’esposizione di reperti originali e di ricostruzioni. In mostra diversi utensili da caccia e punte di freccia originali. In un’altra teca la ricostruzione dell’evoluzione dell’uomo, attraverso l’analisi di alcuni resti riprodotti. Tra gli originali anche il reperto della tigre dai denti a sciabola. Poco distante una grotta illuminata dal fuoco sulle sembianze di quella dei nostri antenati.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Un’esposizione che incontra il gusto di tutti, grandi e piccini. Un percorso didattico in grado di coniugare il sapere scientifico con lo svago e la creatività. E a confermarlo è il feedback raccolto dopo ogni visita da Davide Argentieri e Daniele Mautone. “Al termine delle visite – spiega Argentieri – chiediamo sempre un riscontro a chi è venuto a trovarci. Posso dire che la mostra piace veramente a tutti. I bambini rimangono stupiti e gli adulti dichiarano la loro soddisfazione sia per il contenuto della mostra che per l’organizzazione e l’allestimento. La mostra è un vero e proprio percorso che sollecita la creatività e l’interesse dei bambini”.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Un gradimento riscontrato nei tanti dissegni lasciati dai bambini nella terza sala, dove è possibile colorare e vedere un documentario. Positivi però anche i commenti lasciati sulla pagina Facebook di ViterDino eventi.

Viterbo – Alcuni dei commenti Facebook sulla mostra

“Siamo stati ieri alla mostra.. ben organizzata, con un’accoglienza presente e attenta – scrive Margherita – La nostra guida è stata preparata e simpatica. La mostra è interessante e completa, dona un’idea di come si viveva nell’era glaciale. Le riproduzioni sono fedeli e ben fatte. Bella per grandi e piccini”.

Viterbo – Alcuni dei commenti Facebook alla mostra

E ancora. “Riproduzioni degli animali ed umani a grandezza reale – commenta Fabio -. Ottima l’organizzazione. I bimbi si sono divertiti a disegnare nella stanza disegno e tv. Bravi”.

A corredo della mostra, per le visite prenotate dalle scolaresche, sono previsti anche due laboratori. Il primo è un approfondimento che insegna ai bambini come realizzare gioielli preistorici. Il secondo prevede invece la realizzazione di una borsa a tema Era glaciale. Entrambi permettono di realizzare piccole creazioni da portare a casa come ricordo.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

E intanto nel cassetto della ViterDino eventi c’è già un altro progetto. “Stiamo pensando a una nuova iniziativa – racconta Argentieri –. Sul tema non posso dire ancora nulla, ma sarà sicuramente incentrato sempre sull’intrattenimento famigliare. Un progetto allestito probabilmente al centro di Viterbo perché non vogliamo abbandonare la nostra città e il nostro obiettivo è attirare turisti e creare movimento sul territorio”.

Per quando l’appuntamento? “Forse all’inizio del nuovo anno scolastico – conclude Argentieri -. Ma non è detto…tutto è possibile, magari anche anticipare di poco l’inzio di una nuova avventura”.

Maurizia Marcoaldi

ORARI

Il Sabato, Domenica e Festivi dalle 10 alle 19

Dal 23 Novembre al 20 Dicembre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Dal 21 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 dalle 10 alle 19

Dal 7 Gennaio 2020 al 16 Febbraio 2020 dal Lunedì al Venerdi dalle 9 alle 13 (Sabato e Domenica dalle 10 alle 18)

BIGLIETTI

Costo ingresso: € 6,00

Ridotto bambini: € 5,00 (dal metro di altezza ai 12 anni)

La biglietteria chiude 45 minuti prima.

Scuole e Gruppi € 4,00

Biglietti online – www.liveticket.it/viterdinoeventi

SCUOLE

Per le scuole il biglietto di ingresso agevolato è di € 4,00 a studente.

Offriamo inoltre un servizio di visita guidata (+ 3€) e laboratori tematici (+ 5 € a laboratorio)

Pronto Scuole: scrivere a info@museocolledelduomo.com

tel. 351 5401829 (la segreteria didattica risponde dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL info@museocolledelduomo.com. É necessario indicare:

-Nome e Grado dell’Istituto Scolastico

-Classe

-N. dei partecipanti (se presenti H)

-Servizio scelto: ingresso autonomo; visita guidata; laboratorio

-Nome, cognome e contatto telefonico di un insegnante referente

Le attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00. Per richieste extra fuori orario va richiesto apposito preventivo.

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

È possibile usufruire del servizio di visita guidata previa prenotazione.

Le visite sono rivolte ai gruppi organizzati (min. 15 pax). L’orario di visita dovrà essere comunicato dal cliente restando comunque all’interno degli orari della mostra (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Per richieste extra orario va richiesto apposito preventivo.

Costi

5,00 € oltre il ticket di ingresso per persona. Gratuito per i bambini sotto il metro di altezza.

Prenotazioni

Per motivi organizzativi è possibile effettuare le prenotazioni fino a 24 ore prima del giorno di visita.

Le prenotazioni vanno inoltrate a info@museocolledelduomo.com indicando:

– Numero di partecipanti (es. 45 persone)

– Giorno e ora di arrivo (es. lunedì 9 dicembre ore 16.30)

– Nome e contatto telefonico di un referente (es. Marco Rossi, tel…..)

INFO UTILI

– Le persone con disabilità motoria avranno un ingresso riservato da Via San Clemente privo di barriere architettoniche.

– Dovranno obbligatoriamente concordare giorno ed orario di arrivo al seguente numero 3293031353 fornendo i propri dati e quelli dell’eventuale accompagnatore.

– L’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e per il proprio eventuale accompagnatore.

– Via San Clemente si può raggiungere in auto dalla Porta di Valle Faul, proseguendo per Via Sant’Antonio

viterdino.eventi@gmail.com

Pronto Scuole tel 351 5401829 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00); è possibile scrivere a info@museocolledelduomo.com

Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909

12 gennaio, 2020