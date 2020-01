Libellula Libera apre un punto informativo a piazza del Sacrario

Viterbo - A breve l'associazione sarà anche alla cittadella della salute - Il 18 gennaio la partecipazione alla conferenza del consiglio regionale Toscana

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Libellula Libera alla conferenza dei consiglieri del consiglio regionale Toscana a Firenze.

Lo scorso 18 gennaio il presidente dell’associazione Libellula Libera Francesco Piccerillo e il professore David Topini, coordinatore del comitato medico-legale-antropologico della stessa associazione, hanno partecipato a Firenze, alla conferenza organizzata dai consiglieri del consiglio regionale della Toscana Monica Pecori e Paolo Sarti dal tema: “Fibromialgia un approccio multidisciplinare”.

La promotrice di tale evento è stata la referente della regione Toscana dell’associazione Fibromialgici “Libellula Libera” Rosaria Mastronardo, con il supporto del comitato medico-legale creatosi nella regione per Libellula Libera.

L’incontro si è tenuto nella sala Spadolini del consiglio regionale della regione Toscana, in una sala affollata da numerose persone, la maggior parte delle quali affette dalla sindrome fibromialgia.

Tutte desiderose di sapere ed essere informate sui percorsi che la regione Toscana ha approvato, per le persone affette da questa patologia. L’associazione “Libellula Libera”, nata nella nostra provincia, ha esteso la sua attività informativa e di sensibilizzazione, nominando referenti nelle regioni Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Abruzzo dove ha ottenuto l’accreditamento ai tavoli sanitari per la fibromialgia.

La realtà attuale attesta che le associazioni hanno assunto un ruolo determinante per rappresentare i pazienti affetti da fibromialgia e le loro famiglie. Costituiscono il tramite tra le istituzioni sia politiche che sanitarie, nel rappresentare le necessità di supporto e di sostegno per la specificità della malattia. Ad oggi le “libellule” scese in campo sono tantissime, e molte altre verranno, per mettersi in gioco e fare di più, affinché la fibromialgia non sia più ignorata dalla medicina ed ottenga presto il riconoscimento di “malattia cronica e invalidante”, così come stabilito nel 1992 dall’ organizzazione mondiale della sanità.

L’associazione Libellula Libera ha aperto a Viterbo un punto informativo e di ascolto a piazza del Sacrario n. 9 (al centro polivalente comunale) il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Presto verrà attivato un punto informativo anche alla cittadella della salute il giovedì dalle 10.00 alle 12.00.

Il Presidente Francesco Piccerillo

Associazione Libellula Libera

19 gennaio, 2020