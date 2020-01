Libia – Merkel: “D’accordo su embargo armi”

Berlino - Approvata la dichiarazione finale sul cessate il fuoco e su un processo politico che porti ad un governo unico

Berlino – La cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa, al termine della conferenza di Berlino sulla Libia, ha rassicurato tutti sul forte impegno per una soluzione pacifica della crisi.

Queste le parole della Merkel: “Serraj e Haftar si sono resi disponibili per creare un comitato militare che sarà la base per garantire un cessate il fuoco permanente”. E ha continuato: “Abbiamo messo a punto un piano molto ampio, tutti hanno collaborato in un modo molto costruttivo, tutti sono d’accordo sul fatto che vogliamo rispettare l’embargo delle armi con maggiori controlli rispetto al passato”.

Giuseppe Conte su Twitter ha scritto: “Finalmente sono stati nominati i componenti del Comitato militare congiunto per la Libia. Avanti così”.

Alla fine del vertice Conte aveva dichiarato: “Ci possiamo ritenere soddisfatti perché comunque abbiamo compiuto passi avanti, 55 punti condivisi, che includono il cessate il fuoco, l’embargo sull’arrivo di nuove armi ed un percorso politico-istituzionale ben definito. E’ stato nominato anche il comitato militare congiunto che veglierà, monitorerà che la tregua sia rispettata, abbiamo dei passi avanti significativi”.

La dichiarazione finale della conferenza di Berlino per la Libia prevede: il cessate fuoco permanente, un embargo sulle armi e un processo politico per arrivare a un governo unico.

20 gennaio, 2020