“L’impianto del Nuoto club Viterbo diventerà un centro federale”

Sport - Pallanuoto - Alla presentazione delle squadre il sindaco Arena annuncia un'importante novità

Viterbo – Il Nuoto club di Viterbo “schiera” cinque squadre, una in più della passata stagione.

Un dato importante per la pallanuoto viterbese, movimento in crescita che oltre alla prima squadra può contare su una serie di formazioni giovanili che vanno dall’under 13 all’under 21, passando per l’under 15 e l’under 17.

Le rose e i rispettivi tecnici si sono presentati stamani all’auditorium dell’hotel Salus terme, nella consueta cerimonia aperta dalla presidente Roberta Costantini.

“Ormai la pallanuoto è presente in maniera costante sul territorio viterbese – ha confermato Costantini -. Anche se molto giovane abbiamo una storia e il nostro progetto non si limita agli allenamenti nudi e crudi. Vogliamo creare e qualcosa di più, un progetto che abbraccia lo stile di vita dei ragazzi a 360 gradi. Ultimamente siamo stati in trasferta a Malta e ad Ancona con lo scopo di cementare le squadre. Quest’anno ne presentiamo una in più (l’under 21, ndr) ed è un segnale che stiamo lavorando nel modo giusto”.

Subito dopo la sfilata di squadre e allenatori: Matteo Ferri a guidare i più giovani e Simone Ubertazzo per tutti gli altri. Presenti alla cerimonia il presidente del Tennis club Fausto Barili, il numero uno del comitato regionale Gianpiero Mauretti, il delegato provinciale della Figc Renzo Lucarini, l’assessore allo Sport Marco De Carolis e il sindaco Giovanni Arena. Proprio quest’ultimo ha salutato i presenti svelando un’importante novità.

“Come uomo di sport ho sempre apprezzato coloro che fanno una scelta di vita incentrata sull’attività sportiva – ha spiegato il primo cittadino -. Chi nella vita ha fatto uno sport di squadra si nota subito, specialmente se si parla di discipline come basket e pallanuoto che formano il carattere. Chi fa sport avrà successo anche nella vita. Sono particolarmente felice di annunciare che siamo alla fase conclusiva di un grande progetto che riguarda l’istituzione dell’impianto del Nuoto club come centro federale. In Italia ce ne sono pochissimi e il nuoto e la pallanuoto diventeranno sport ancora più importanti per la nostra città. Avremo un impianto d’avanguardia a livello nazionale”.

Samuele Sansonetti

26 gennaio, 2020