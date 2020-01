L’importanza del mediatore familiare nelle crisi di coppia

Viterbo - Mercoledì 29 gennaio il convegno al tribunale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Professionisti ed esperti in mediazione familiare, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Viterbo, si riuniranno nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio alle 15 presso il tribunale di Viterbo per illustrare quali sono gli aspetti salienti di una formazione corretta che possa consentire a questa nuova figura professionale di intervenire adeguatamente nei conflitti di coppia.

Marino Maglietta, uno dei relatori di spicco del convegno, ideatore ed estensore della legge sull’affido condiviso, sottolineerà perchè l’intervento del mediatore familiare sia auspicabile per garantire, nell’immediato e in seguito, un equilibrio all’interno della coppia facendo in modo che i genitori siano investiti degli stessi diritti-doveri e che il figlio abbia pari opportunità di relazionarsi con l’uno e con l’altro.

Cosa che la legge 54 sull’affido condiviso prevede, ma che al momento non sempre viene tenuta presente nei processi di separazione e di divorzio.

Un’occasione quindi imperdibile per gli avvocati, assistenti sociali ed altri professionisti del settore per capire meglio lo stato dell’arte di una nuova figura professionale che avrà un ruolo sempre più importante per risolvere le crisi di coppia nell’interesse prevalente dei figli, e ciò in ossequio alla recente introduzione della Norma Uni 11644/16 che stabilisce il profilo e la formazione del mediatore familiare.

