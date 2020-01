L’Iran ammette l’abbattimento dell’aereo di linea ucraino

Teheran - È stato colpito dalla contraerea militare e scambiato per un velivolo nemico - Nello schianto sono morte 176 persone

L’Iran ha ammesso di aver abbattuto il Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines precipitato quattro giorni fa.

È stato colpito dalla contraerea militare e scambiato per un velivolo nemico.

Nel disastro sono morti i 176 occupanti, tra passeggeri ed equipaggio.

“La Repubblica islamica dell’Iran – ha spiegato il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter – si rammarica profondamente per questo errore disastroso. Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e di questo sbaglio imperdonabile”.

A confermare questa versione un comunicato del quartier generale delle forze armate iraniane.

“Mercoledì poco dopo l’attacco dell’Iran alle basi militari statunitensi in Iraq – recita il comunicato militare -, il sistema di difesa aerea iraniana è stato in allerta per contrastare ogni possibile ritorsione degli americani, poiché alcune osservazioni avevano indicato movimenti aerei statunitensi verso siti strategici iraniani”.

11 gennaio, 2020