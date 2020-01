La scuola “F.lli Agosti” apre le porte per un futuro all’avanguardia

Bagnoregio - Il 25 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

Bagnoregio – sponsorizzato – Il 25 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, l’Istituto Omnicomprensivo Fratelli Agosti di Bagnoregio aprirà le porte agli studenti e ai genitori per la XXVII edizione di “Scuola Aperta”.

Tutti sono invitati, specialmente coloro che sapranno apprezzare la professionalità e l’impegno che ogni giorno l’intero personale della scuola mette in campo per dare vita ad un’istituzione pubblica intenta a garantire un servizio alla comunità e ai giovani che credono nel futuro.

Verranno presentate le esperienze di studio degli studenti nei vari laboratori della scuola, forniti di strumentazione all’avanguardia, verrà effettuata una visita alla cantina didattica, dotata ormai di attrezzatura di prima qualità, nonché lezioni di esperti del settore sull’uso di droni in agricoltura e nella conoscenza del nostro territorio.

Negli ultimi anni, l’Istituto Fratelli Agosti, proprio per affrontare al meglio le sfide moderne e future che vengono richieste ai giovani diplomati, ha diversificato opportunamente i suoi indirizzi, creando, accanto al Polo Agrario, anche un Polo Turistico, per valorizzare il territorio, l’apprendimento delle lingue straniere e il marketing.

Al Polo Agrario si è aggiunto il professionale dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale che consente l’acquisizione delle competenze relative alla produzione, alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura, dell’agroalimentare ma anche e soprattutto la conoscenza e la salvaguardia del nostro ambiente.

L’Istituto possiede un’azienda agraria di circa 20ha a coltivazione biologica nella quale i ragazzi, tra oliveti, vigneti e noccioleti, svolgono le attività pratiche sotto la guida di tutor esperti.

Le articolazioni previste per l’Istituto Tecnico Agrario sono tre:

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO;

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI;

VITICOLTURA ED ENOLOGIA;

Inoltre, per quest’ultimo corso, è previsto anche un sesto anno di specializzazione con il conseguimento del titolo di enotecnico.

L’aspetto più innovativo delle scelte professionali dell’Istituto è comunque rappresentato dal nuovo indirizzo Tecnico Economico Turismo, attraverso il quale gli allievi con lo studio delle lingue come l’inglese, il tedesco e il cinese, dell’informatica e del marketing, potranno promuovere le bellezze artistiche e culturali del nostro territorio.

Il 25 gennaio, l’esperto C. Castaldi, introdurrà e spiegherà ai presenti l’utilità dell’uso dei droni nell’azienda agricola, per un intervento di precisione nel quale si propone di massimizzare la resa, al fine di intervenire subito sul prodotto attaccato da eventuali patogeni, ma anche per la scoperta dei nostri territori per valorizzarli al meglio.

Per concludere, e non è poca cosa, il Comune di Bagnoregio, avendo sempre collaborato con l’Istituto negli anni, ha intrapreso negli ultimi tempi una collaborazione ancora più stretta, concedendo un contributo economico che è di € 250,00 per l’iscrizione all’Istituto Agrario e di € 150,00 per l’iscrizione al Turistico.

Con tali presupposti il futuro della scuola e dei suoi allievi sarà certamente avvalorato da un consapevole riconoscimento di tale professione nella maturazione di un’etica lavorativa mirata al servizio della comunità.

20 gennaio, 2020